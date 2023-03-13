МОК о допуске российских фехтовальщиков: «Участие в Олимпиаде-2024 не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях»

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В МОК отреагировали на допуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

«Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения – представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями – в рамках демократического процесса принятия решений все еще продолжаются.

В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, в отношении которых международные федерации имеют исключительное право.

Отметим также, что в плане условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК», – цитирует «Матч ТВ» сообщение МОК.

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4 комментария

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expertmer2020
Можно предположить, что некоторые МФ могут быть исключены из олимпийского движения, если не впишутся в Хартию.
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expertmer2020
МФ это самостоятельные организации - и критерии допуска могут отличаться от МОК.

С другой стороны, МФ часть олимпийского движения - и должны соответствовать требованиям МОК.

К чему, у фехтовальной МФ плохие критерии для России.
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Iuasamotu
Правильно, Олимпиада - это единение мирных наций! А для агрессоров есть Спартакиады, в честь вооружённого до зубов Спартака
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expertmer2020
МОК чётко дал понять - он сам решит об участии в ОИ.
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