МОК о допуске российских фехтовальщиков: «Участие в Олимпиаде-2024 не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях»

В МОК отреагировали на допуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) разрешила россиянам и белорусам выступать на соревнованиях под своей эгидой.

«Международный олимпийский комитет (МОК) принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения – представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями – в рамках демократического процесса принятия решений все еще продолжаются.

В этом контексте важно отметить, что участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже не является частью дискуссий, которые сосредоточены на предстоящих международных соревнованиях, в отношении которых международные федерации имеют исключительное право.

Отметим также, что в плане условий участия в международных соревнованиях FIE ссылается на соответствующие рекомендации МОК», – цитирует «Матч ТВ» сообщение МОК.

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