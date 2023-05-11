Ильгар Мамедов о допуске россиян: «Все выглядит так, что нам показали конфетку, но в итоге засунули ее обратно в карман»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Матч ТВ Фехтование

Президент Федерации фехтования России высказался о допуске россиян к международным турнирам.

«У нас не было иллюзий на тему того, что на данный момент нормального участия в международных соревнованиях российских спортсменов невозможно.

О том, что мы пропустим Олимпийские игры, говорить еще рано. Но нужно понимать, что мы уже пропустили шесть этапов олимпийской квалификации, на этой неделе пропустим еще, и дальше наше отставание будет только расти.

На данный момент все выглядит так, что нам показали конфетку, но в итоге засунули ее обратно в карман и так ее и не дали. Но, повторюсь, нами данная ситуация была ожидаемой», — заявил Ильгар Мамедов. 

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11 комментариев

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cnfc
наши спортивные чиновники упорно лезут и лезут на амбразуру. хотя понятно что Все. Пока не решится на Украине не решится нигде. Причем чем дальше, тем изощреннее будут отказы. Неужели трудно понять?
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Сергей Жарковский
Вообще то конфетка очень похожа на фигу!🇷🇺
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Ярик01
А зачем анкеты посылали, зная, что пустят лишь тех, кто в ВС РФ и Росгвардии не состоят? )
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catcher69
в связи с такой ситуацией вполне реально снижение финансирования таких федераций а следовательно и видов спорта...и переход их в полное чистое любительство...
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Сергей Орлов
Погоны сними и фехтуй на здоровье.
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Олег Кайзер
Не твоя это конфетка.
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cnfc
Ответ Dmona1
Вы думаете дело в Украине?
на данный момент да. а так конечно ширше. Тогда тем более не надо переживать. Принять то что есть как неизбежное.
+1
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Олег Кайзер
Ответ cnfc
наши спортивные чиновники упорно лезут и лезут на амбразуру. хотя понятно что Все. Пока не решится на Украине не решится нигде. Причем чем дальше, тем изощреннее будут отказы. Неужели трудно понять?
Дебилы есть, но их немного. Основная часть прекрасно понимает всё, но обязана говорить именно это, ведь только это сохранит их кормушки.
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