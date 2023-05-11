Дмитрий Песков: «Считаем абсолютно неверным пытаться обусловить политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях»

Теги сборная России сборная России жен FIE Дмитрий Песков ТАСС Фехтование

Дмитрий Песков прокомментировал недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову. 

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями.

Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», – заявил пресс-секретарь президента РФ. 

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16 комментариев

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Togliattinec
поэтому поддержку политического режима внутри РФ мы приравняем к поддержке страны и государства)
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Oraz Orazov
"спорт вне политики ! но мероприятия в Лужниках это другое" добавил Песков
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Ярик01
Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», - поэтому своя же федерация отказывается пускать допущенных на соревнования?
+11
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Лимит Лимитович
Этому товарищу усатому можно сказать только одно: "Пошел н.....". Ну а дальше вы знаете
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Ky Ky
Зачем вам участвовать в международных соревнованиях, ведь кругом враги?
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Фил_Айви
Это же недружественные страны. Они воюют против нас на Украине. Поставляют им оружие. Путин же сказал что они Россию хотят уничтожить. А вы к ним в логово хотели наших лучших спортсменов ( будущих депутатов!!!) отправить. А вы на чьей вообще стороне, товарищ Песков???
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selso99
Устами фетовальщика пару часов назад, Россия доказала, что спорт ей не интересен
+6
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Russ Ivan
Тут говорящие усы сразу откомментили ситуацию. А вчера не смогли ничего сказать по заявлению Пригожина, где тот приложил Шойгу и Герасимова. Говорящие усы были заняты празднованием дня Победы...
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Валентин и ыч
Кажется международные федерации не очень интересует, что считает усатый.
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selso99
Ответ PolarBear
Перед тем какжену свою Навку в губы целовать, он свой рот то хоть помыл после поцелуя рук старой заезженной разлагающейся бабки?
500 процентов, что Алла помыла руку с мылом.
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Gleboff
А слабо не написать тут ни одного комментария?
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D-eisler@yandex.ru
как бы я не поддерживал Россию, но этот персонаж во всех своих фразах самый бесячий пряник
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nikitachu
Кругом враги! На соревнования допущены только отечественные спортсмены
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Dizzod
Ответ Gleboff
А слабо не написать тут ни одного комментария?
совсем ни одного или что-то можно?
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