Дмитрий Песков: «Считаем абсолютно неверным пытаться обусловить политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях»

Дмитрий Песков прокомментировал недопуск российских фехтовальщиков к международным турнирам.

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе Софью Великую, и Софию Позднякову.

«Мы весьма негативно оцениваем подобные решения. Мы считаем абсолютно неверным пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к спортсменам их участие в международных соревнованиях, мы не согласны с такими рекомендациями.

Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», – заявил пресс-секретарь президента РФ.