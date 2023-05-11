Павел Колобков: «По тому, как ведут себя большинство федераций, у них не хватает ни решимости, ни здравого смысла на принятие решений в интересах их видов»

Теги МОК сборная России Павел Колобков сборная России жен ТАСС Фехтование

Павел Колобков отреагировал на недопуск ряда российских фехтовальщиков к международным турнирам.

«Верил в разум людей, которых я знаю, — наших иностранных коллег и друзей. Все-таки еще верил в некие партнерские, дружеские отношения, понимание ответственности за развитие вида спорта, которому мы отдали всю жизнь.

Думаю, судя по тому, как ведут себя большинство федераций, у них, к сожалению, не хватает ни решимости, ни здравого смысла на принятие решений в интересах их видов.

Надо помнить, это лишь рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), а значит, федерации самостоятельны в принятии своих решений», — сказал бывший министр спорта РФ. 

Олимпийские чемпионки Великая, Егорян, Позднякова не допущены к международным соревнованиям

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1 комментарий

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Al561
Нормальная реакция спортивных чиновников.
Они всегда хотят и баблишко нарубить, и чтоб все было чинно благородно.
А тут приходится выбирать между рыбкой и ****)))
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