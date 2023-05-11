Станислав Поздняков: «У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают «коллеги из Лозанны»

Станислав Поздняков назвал критерии МОК по допуску «инструментарием завуалированного отстранения».

«На примере Международной федерации фехтования (FIE) четко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления.

Международный Олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально.

Это, по сути, — инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку.

Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях.

Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий.

У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают «коллеги из Лозанны».

Олимпийская солидарность – один из главных принципов Олимпизма.

Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком вольно его трактуют, с высокой вероятностью, понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей», – написал глава Олимпийского комитета России в телеграм-канале.