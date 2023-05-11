Станислав Поздняков: «У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают «коллеги из Лозанны»
Станислав Поздняков назвал критерии МОК по допуску «инструментарием завуалированного отстранения».
«На примере Международной федерации фехтования (FIE) четко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления.
Международный Олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально.
Это, по сути, — инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку.
Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях.
Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий.
У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают «коллеги из Лозанны».
Олимпийская солидарность – один из главных принципов Олимпизма.
Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком вольно его трактуют, с высокой вероятностью, понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей», – написал глава Олимпийского комитета России Поздняков в телеграм-канале.
бюджетники же так и будут осваивать бюджеты на локальных кубках водокачки
пусть спортсмены за себя решают