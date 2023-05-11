Станислав Поздняков: «У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают «коллеги из Лозанны»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России сборная России жен Фехтование

Станислав Поздняков назвал критерии МОК по допуску «инструментарием завуалированного отстранения».

«На примере Международной федерации фехтования (FIE) четко и ясно виден тот самый фарс, которым являются параметры «возвращения» россиян и белорусов на международную арену и о котором мы заявили с момента их появления.

Международный Олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально.

Это, по сути, — инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку.

Что касается конкретно фехтования, то я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях.

Позиция едина — участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий.

У российской олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора, к которому ее толкают «коллеги из Лозанны».

Олимпийская солидарность – один из главных принципов Олимпизма.

Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком вольно его трактуют, с высокой вероятностью, понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей», – написал глава Олимпийского комитета России Поздняков в телеграм-канале. 

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadim Medvedev
вот теннисисты участвуют и им нормально. шахматисты играют. собственно те кто не зависят от бюджетного финансирования - послали позднякова с его моральной ответственностью куда подальше.

бюджетники же так и будут осваивать бюджеты на локальных кубках водокачки
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lacrosse-style goal
Ну а кто дал главный толчок в конце февраля прошлого года мы упоминать, конечно, не будем...
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jefri AG
Ответственность перед страной и историей кое-кто другой понесёт.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Roman Shnel
Зачем нам такая гнилая олимпиада ? Не поедем не смертельно . Если есть честь и самоуважение в этом участвовать не надо . Развивайте массовый дешёвый спорт и будут и деньги и активные граждане.
Это спортсменам решать, а не вам. Поедут они или нет.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утконос Никифорович
Дочурку не допустили. ахаххаха
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sled
А шо случилось?
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Beriya
ГЫ, смешно
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
А кто кормит всю эту фехтовальную братию? турниров нет, их не видно и не слышно. Налогоплательщик оплачивает каникулы?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Харламов Никита
Ответ Roman Shnel
Зачем нам такая гнилая олимпиада ? Не поедем не смертельно . Если есть честь и самоуважение в этом участвовать не надо . Развивайте массовый дешёвый спорт и будут и деньги и активные граждане.
вас никто и не зовёт .
пусть спортсмены за себя решают
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Так усиленно стремились к допуску на соревнования, а потом решили отказаться. Последовательности не наблюдается.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
они повсюду
Думайте
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ cnfc
Прям горе вселенское не участие в олимпиаде. Не первое и не последнее если смотреть на мир. И не только России. Хватит лить крокодиловы слезы. Тем более будущая олимпиада достаточно мутная с трансгендерами..лгбт...феминтстками... забастовками. Тут впору подумать а надр ли вообще ехать в этот садом. А они горюют что их обманули...
Мы поняли, что вам все равно на спортсменов. Позвольте только им от вашего весомого мнения не отталкиваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ cnfc
почему же. будем - зеленский со своим Минские ему понимаш не выгодны
Из за коварного Зеленского, теперь наши спортсмены страдают, доколе!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Барамыкин
Ответ Jefri AG
Ответственность перед страной и историей кое-кто другой понесёт.
но сказать мы конечно боимся вслух
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ cnfc
господи..как ребенок. Вам сколько лет? В СССР никого не принуждали. И о боже...даже не обсуждали. Пришла бумага из ЦС - - не едем. Все.
Бумага из ЦС, когда в прокуренном кабинете решили, что вам, спортсменам, делать (не ехать на один из важнейших турниров в жизни) - это, на минутку, и есть принуждение. Я понимаю, что вы привыкли так жить и для вас это норма. Достаточно таких людей видел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cnfc
Ответ Павел Мельников
Вы были олимпийским спортсменом и вас принуждали бойкотировать игры в Лос-Анджелесе?
господи..как ребенок. Вам сколько лет? В СССР никого не принуждали. И о боже...даже не обсуждали. Пришла бумага из ЦС - - не едем. Все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ cnfc
да ладно...то же мне нравоучитель...о спортсмена он. Я проходил это в 1984 году и знаю как это не справедливо и больно. Но бывают разные ситуации и принять их надо достойно. Тем более что сейчас не СССР. Бери любое гражданство и вперед. Если прям не в моготу
Вы были олимпийским спортсменом и вас принуждали бойкотировать игры в Лос-Анджелесе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Харламов Никита
Ответ cnfc
почему же. будем - зеленский со своим Минские ему понимаш не выгодны
а вам выгоден кредит под СТОТЫЩМИЛЬЕНОВ процентов ?!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кот под ногами майора
Малиновое фраппе наносит ответный удар)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kurbik
... понесут моральную ответственность...Заранее предупреждает.Что-то пошатнулось внутри олимпийской братии.Не зря он, про моральную ответственность завыл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denis in Wonderland
"наступает момент тяжёлого выбора" - а в чëм собственно выбор? Вообще про что было это выступление?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий