Глава Федерации фехтования России об отказе Польши проводить этап Кубка мира: «Если бы кто-то из этих горлопанов разок получил бан, тогда бы испугались»

Глава Федерации фехтования России прокомментировал отказ Польши от проведения этапа КМ

Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Польши отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Познани из-за допуска россиян. Ранее организация планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине.

«Дело в том, что над Федерацией фехтования Польши стоит министерство спорта, а над ними – правительство. И все по цепочке вниз. Польша наказывает своих спортсменов, свой город и свою страну. Потому что не могут провести турнир для всех в одинаковых условиях.

Оголтелые политики горлопанят, как ненормальные. С чего министр Польши (Камиль Бортничук – Sports.ru) начинает выдумывать условия для участия наших спортсменов? Кто его просил? Правительство не имеет права вмешиваться в олимпийское движение. За это они получат бан. Если бы кто-то из этих горлопанов разок получил бан, тогда бы испугались.

Что остается делать? Нам от этого еще лучше. Значит, другая сторона возьмет проведение турнира», – сказал Ильгар Мамедов.

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