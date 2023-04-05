Глава Федерации фехтования России об отказе Польши проводить этап Кубка мира: «Если бы кто-то из этих горлопанов разок получил бан, тогда бы испугались»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР Кубок мира Политика Камиль Бортничук Фехтование

Глава Федерации фехтования России прокомментировал отказ Польши от проведения этапа КМ

Сегодня стало известно, что Федерация фехтования Польши отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в Познани из-за допуска россиян. Ранее организация планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине.

«Дело в том, что над Федерацией фехтования Польши стоит министерство спорта, а над ними – правительство. И все по цепочке вниз. Польша наказывает своих спортсменов, свой город и свою страну. Потому что не могут провести турнир для всех в одинаковых условиях.

Оголтелые политики горлопанят, как ненормальные. С чего министр Польши (Камиль Бортничук – Sports.ru) начинает выдумывать условия для участия наших спортсменов? Кто его просил? Правительство не имеет права вмешиваться в олимпийское движение. За это они получат бан. Если бы кто-то из этих горлопанов разок получил бан, тогда бы испугались.

Что остается делать? Нам от этого еще лучше. Значит, другая сторона возьмет проведение турнира», – сказал Ильгар Мамедов.

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18 комментариев

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Batt Monner
Ответ Luk Dem
Китайцы заявляют в Европе: Китай не предоставит России оружие для использования на Украине ни сейчас, ни в будущем и не признает оккупацию Крыма или республик-изгоев, поглощенных Россией
Просто китайцы знают, что дядя Вова их кинет так же, как кинул запад, который столько бабла инвестировал в Россию
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imaxim
Французский этап кстати перенесли в Турцию
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RUSfan SpartakOV
Ответ Luk Dem
Китайцы заявляют в Европе: Китай не предоставит России оружие для использования на Украине ни сейчас, ни в будущем и не признает оккупацию Крыма или республик-изгоев, поглощенных Россией
О Боже!!!Дааа???!!!🤦😲😲🤣🤣🤣🤣 Глупыш,это всё для таких как ты...Если вкратце ...Нам не важно,кто, где,когда и что заявляет... Всё есть по ФАКТУ.Вот это действует!!!А то,что там заявил дипломат ...дак на то он и "дипломат"...если ты вообще в курсе ,что это...?!🤣🤣🤣 Вообще в принципе, мы, Россия,не зависим от тех или иных заявлений...Мы сами заявляем и за это отвечаем...!!!Разницу уловил?!!!🤡
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Al561
Россияне, как прокаженные((
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Artur Artur
Ответ Nastra
Россия когда-нибудь отказывалась проводить какое-либо соревнование, если в нем будут участвовать представители какой-либо страны? Они же демократы, большинство федераций проголосовало за допуск РФ и РБ к соревнованиям, какие дальше вопросы? Или демократия в их понимании это принятие решений, которые им надо, а все остальное не имеет право на существование?
Демократия это власть народа. Народ Польши в лице федерации принял такое решение. Что тебя тут не устраивает или не понятно?!
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Мишаня Кашников
Ответ Atsuktuvas
После угроз их разбомбить - будет странно, если они испугаются спортивного бана.
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Fallesk
Ответ Nastra
Россия когда-нибудь отказывалась проводить какое-либо соревнование, если в нем будут участвовать представители какой-либо страны? Они же демократы, большинство федераций проголосовало за допуск РФ и РБ к соревнованиям, какие дальше вопросы? Или демократия в их понимании это принятие решений, которые им надо, а все остальное не имеет право на существование?
Они демократы, а мы нет. К нам какое имеет это все отношение?
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imaxim
Мамедов нарывается. Удивительно как FIE терпит такие заявления.
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Luk Dem
Ответ RUSfan SpartakOV
Это в них трусость играет...
Китайцы заявляют в Европе: Китай не предоставит России оружие для использования на Украине ни сейчас, ни в будущем и не признает оккупацию Крыма или республик-изгоев, поглощенных Россией
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Atsuktuvas
Ответ Putin Teams
У нас на Руси так говорят, собаки лают-караван идёт, так что прорвёмся💪🇷🇺
больше на восточную пословицу похоже
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RUSfan SpartakOV
Это в них трусость играет...
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Putin Teams
У нас на Руси так говорят, собаки лают-караван идёт, так что прорвёмся💪🇷🇺
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Gornostaev
Раньше были польские паны, сегодняшние же ляхи - это горло-паны... И в горле у них большой и черный, и вроде уже не хочется, а НАТО...
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Nastra
Ответ Вячеслав Пустохин
Он тут рассказывает, что в Польше спортивная федерация подчиняется министерству спорта, а те правительству. И вообще это усё - па-ли-ти-ка. Внимание вопрос: а у нас что-то и чем-то отличается?) Или он не знает систему в нашей стране, но критикует такую же в другой стране?)
Россия когда-нибудь отказывалась проводить какое-либо соревнование, если в нем будут участвовать представители какой-либо страны? Они же демократы, большинство федераций проголосовало за допуск РФ и РБ к соревнованиям, какие дальше вопросы? Или демократия в их понимании это принятие решений, которые им надо, а все остальное не имеет право на существование?
+8
-16
-8
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Вячеслав Пустохин
Он тут рассказывает, что в Польше спортивная федерация подчиняется министерству спорта, а те правительству.
И вообще это усё - па-ли-ти-ка.

Внимание вопрос: а у нас что-то и чем-то отличается?) Или он не знает систему в нашей стране, но критикует такую же в другой стране?)
+19
-5
+14
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МТБ
Если бы хоть разок попробовали не угрожать всем подряд, глядишь и вопрос бы не поднимался
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GMF
Скрепненько
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Verhovn
Не думаю. Шутки станут изощреннее,, только и всего. Концепция не поменяется.
0
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Atsuktuvas
После угроз их разбомбить - будет странно, если они испугаются спортивного бана.
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