Федерация Польши отказалась от этапа КМ по фехтованию из-за допуска россиян. Ранее она планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине

Польша отказалась от этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Польши.

Ранее организация планировала допустить на этап КМ в Познани по фехтованию на рапирах россиян, которые выступят против боевых действий на Украине.

Этап, запланированный на 21-23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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