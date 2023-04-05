Федерация Польши отказалась от этапа КМ по фехтованию из-за допуска россиян. Ранее она планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине
Польша отказалась от этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Польши.
Ранее организация планировала допустить на этап КМ в Познани по фехтованию на рапирах россиян, которые выступят против боевых действий на Украине.
Этап, запланированный на 21-23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.
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Главное, чтобы восточные кресы этим танцорам не мешали.
Или если такие новости не постить, то все станет хорошо?
В чем ваш посыл?
Хотя, с другой стороны, хоть какой-то пиар и внимание виду спорта.
Русских в собственной стране пинать начинают, московские события тому пример, а уж Европа то давно пинком под зад дала.
Если нет, то их не должны допустить (по условиям допуска).
А если нет россиян, то почему отказались поляки?