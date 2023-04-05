Федерация Польши отказалась от этапа КМ по фехтованию из-за допуска россиян. Ранее она планировала допустить тех, кто выступит против боевых действий на Украине

Теги сборная России сборная России жен Кубок мира Фехтование

Польша отказалась от этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования Польши. 

Ранее организация планировала допустить на этап КМ в Познани по фехтованию на рапирах россиян, которые выступят против боевых действий на Украине.

Этап, запланированный на 21-23 апреля, является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года.

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28 комментариев

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sashafan2
Как я писал ранее, если Польша будет выдвигать дополнительные условия, то никакого этапа Кубка мира в Польше проходить не будет.
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Доктор*
Ну и ладно.
Главное, чтобы восточные кресы этим танцорам не мешали.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Koulmann
То есть фехтование виновато в стравливании людей? Или если такие новости не постить, то все станет хорошо? В чем ваш посыл?
Я про то, что года 2 назад про этот кубок мира не было бы ни одной новости. Сейчас ежедневно. И конкретно к спорту они имеют очень отдалённое отношение. А комментариев сейчас будет как на финале нба. Люди будут ругать, оскорблять и хамить. Зато трафик нагоним.
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Koulmann
Ответ Alexandr Tarakanoff
Если нет, то что она делает на спортивном ресурсе?
Новость про этап КМ. Это не спортивная новость?
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Koulmann
Ответ Alexandr Tarakanoff
Мне вот интересно, а статьи про фехтование раньше с такой же частотой выходили? Может хватит народ стравливать? Сейчас же опять начнётся...
То есть фехтование виновато в стравливании людей?
Или если такие новости не постить, то все станет хорошо?
В чем ваш посыл?
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FortMinor
Ответ Victor M
Типичный комментарий недалекого человека
самокритично
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sancho81
Ответ selso99
Мировая федерация фехтования, конечно, красавцы, выстрелили себе в ногу, сорвали весь кубок мира. как и где соревнования то теперь планируют проводить?? Хотя, с другой стороны, хоть какой-то пиар и внимание виду спорта.
В смысле? Да полно стран, которые примут. Европой мир не ограничивается.
+3
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saionera
Ответ Wasp 13
Это не русофобия, а обычное пинание русских. Русских в собственной стране пинать начинают, московские события тому пример, а уж Европа то давно пинком под зад дала.
сам то кто? эльф из ривендейла" о...ка
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havoc3
Ответ privet100
Респект полякам. Не отступают от своих принципов.
особенно в вопросе Бандеры и Волынской резни, прям кремень.
+5
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LSV
Ответ Чиф
дело Дудя живёт и пахнет...
* иноагента Дудя
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Alexandr Tarakanoff
Ответ CherenkovF
А это разве статья про фехтование?
Если нет, то что она делает на спортивном ресурсе?
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privet100
Респект полякам. Не отступают от своих принципов.
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Чиф
Ответ LSV
Так это же цель данного "спортивного" ресурса - стравливать народ...
дело Дудя живёт и пахнет...
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CherenkovF
Ответ Alexandr Tarakanoff
Мне вот интересно, а статьи про фехтование раньше с такой же частотой выходили? Может хватит народ стравливать? Сейчас же опять начнётся...
А это разве статья про фехтование?
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dimitrii36
поляки - они разные, все ли уехали с территории России, осудив операцию, конечно же нет
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selso99
Мировая федерация фехтования, конечно, красавцы, выстрелили себе в ногу, сорвали весь кубок мира. как и где соревнования то теперь планируют проводить??
Хотя, с другой стороны, хоть какой-то пиар и внимание виду спорта.
+3
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Wasp 13
Ответ LSV
Очередная русофобская выходка псевдодемократической страны. Пусть подавятся своей ядовитой слюной.
Это не русофобия, а обычное пинание русских.
Русских в собственной стране пинать начинают, московские события тому пример, а уж Европа то давно пинком под зад дала.
+3
-6
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LSV
Ответ Alexandr Tarakanoff
Мне вот интересно, а статьи про фехтование раньше с такой же частотой выходили? Может хватит народ стравливать? Сейчас же опять начнётся...
Так это же цель данного "спортивного" ресурса - стравливать народ...
+8
-3
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Александр
гиена европы
+3
-5
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LSV
Очередная русофобская выходка псевдодемократической страны. Пусть подавятся своей ядовитой слюной.
+7
-6
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Victor M
Ответ FortMinor
вполне закономерная реакция цивилизованного мира на безумства путена, удивительно если бы было как то по другому
Типичный комментарий недалекого человека
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Alexandr Tarakanoff
Мне вот интересно, а статьи про фехтование раньше с такой же частотой выходили? Может хватит народ стравливать? Сейчас же опять начнётся...
+9
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Olga.t
А разве кто-то из российских фехтовальщиков осудил СВО?
Если нет, то их не должны допустить (по условиям допуска).
А если нет россиян, то почему отказались поляки?
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Чиф
чище воздух ...
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tyuiop tyuiop
Ответ Кот под ногами майора
Делали ставку на то, что российские спортсмены сами откажутся?
возможно не нашлось тех кто выступил против
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