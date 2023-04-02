Ильгар Мамедов о этапе КМ в Польше: «Провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях»

Российские фехтовальщики не выступят на Кубке мира в Польше из-за критериев Федерации фехтования Польши.

Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Занимаются самоуправством. Эти провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте тут речи не идет», — сказал Мамедов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин пройдет в Познани с 21 по 23 апреля.

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