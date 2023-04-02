Ильгар Мамедов о этапе КМ в Польше: «Провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов Кубок мира Политика Спорт-Экспресс Фехтование

Российские фехтовальщики не выступят на Кубке мира в Польше из-за критериев Федерации фехтования Польши. 

Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Занимаются самоуправством. Эти провокационные условия не позволят нам принять участие в этих соревнованиях. Все делается именно для этого. О спорте тут речи не идет», — сказал Мамедов.

Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин пройдет в Познани с 21 по 23 апреля.

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1 комментарий

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Gepard_GRIN
Ну и правильно. Не стоит с иезуитами играть в их иезуитские игры. Фехтовальщикам респект и сочувствие. Видимо ВС РФ надо было заходить в Ирак, а не вна Украину, тогда российские спортсмены соревновались бы на международных турнирах, как ни в чём не бывало.
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