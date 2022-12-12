Депутат Свищев: «Если Бах услышит американцев, есть хорошие перспективы для возвращения к отборочным турнирам»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту прокомментировал призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

– Очень неожиданная инициатива. Уж от кого, а от американцев не ожидал. Насколько это популистское заявление – непонятно.

Просто все прекрасно понимают, что участие России – это интрига и интерес. Недавно на Кубке мира по лыжным гонкам норвежцы заняли 9 из 10 первых мест. Ни в какие рамки это не лезет. Для развития спорта отсутствие наших спортсменов – катастрофа. Многие федерации начинают это понимать.

У нас 16 декабря истекают сроки дисквалификации по решению CAS. Других законных оснований для лишения участия России в соревнованиях нет. Есть только периодически выскакивающие откуда-то интервью Баха, где он рекомендует на сегодняшний день не допускать наших спортсменов.

А иногда он говорит, что давайте допустим, спортсмены не должны страдать. А потом заявляет, что недопуск наших спортсменов – в целях их безопасности. То есть много выступлений, конфликтующих между собой. Думаю, если Бах услышит американцев, то есть хорошие перспективы для возвращения к отборочным турнирам.

– После заявления американцев, от кого еще ждете подобной инициативы?

– Помощи особо ждать неоткуда. Вот вред – да. От прибалтийских республик, Польши, Украины. Те, у кого сейчас русофобское настроение. От них вреда и криков больше всего. Все истерики сейчас с этой стороны, – сказал Свищев.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»