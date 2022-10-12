«Заставлять стартовать под нейтральным флагом – преступление против всего человечества». Олимпийский чемпион Миланоли о санкциях МОК против России

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в фехтовании Паоло Миланоли заявил, что российские спортсмены должны выступать под своим национальным флагом.

– Вы назвали отстранение россиян от соревнований неприемлемым. Почему вы так думаете?

– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала понять контекст. К сожалению, здесь идет речь не только о спорте. Мы говорим о смысле жизни. О немногих, которые хотят одержать верх над многими. Я, конечно, не сторонник теории заговора, но должен сказать, что демократия и свобода мысли в нашей части мира находятся в серьезном кризисе. Немногие это осознают.

Свободные мысли формируются с помощью свободной информации. С другой стороны, во всем – от чрезвычайной ситуации с Covid-19 до ситуации на Украине – информация на Западе, похоже, диктуется одним голосом. И, судя по всему, следует четкому плану – разделения, а не объединения.

Поэтому решение об исключении паралимпийских и олимпийских спортсменов представляется серьезным, бесполезным, аморальным и даже нелепым. Одним словом, это неприемлемо.

– Считаете ли вы, что российские спортсмены должны выступать под своим или нейтральным флагом?

– Понятие родины выходит далеко за рамки исторических периодов, глав государств и принимаемых ими решений. Точно так же, как никто не может лишить ребенка его родной матери, так и никто не может помешать спортсмену выступать под флагом его страны.

В этом нет никаких сомнений: заставлять спортсмена стартовать под нейтральным флагом – преступление не против отдельного государства, а против всего человечества.

– Томас Бах заявил, что спортсмены из России и Беларуси могут быть допущены к соревнованиям, если они выступят против событий на Украине. Что вы скажете по этому поводу?

– Мистеру Баху было очень трудно принять этичное, честное и спортивное решение и в то же время сохранить свое кресло. Из-за этого возникают полупозиции, которые абсолютно бессмысленны. Например, эти нейтральные флаги, хотя нет флагов без родины. И идея допуска спортсменов по политическим взглядам. Хотя они не имеют права принимать решения по военным действиям.

Спортивные учреждения давно не представляют нас, спортсменов. Их руководители должны вернуться домой. В такой деликатный момент требовалась четкая позиция. Президент МОК должен был сказать: спорт не делает различий между хорошими и плохими. И всегда будет выступать против тех, кто пытается противопоставить одного другому. Мы –это братство! – сказал Миланоли.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против