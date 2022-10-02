Агапитов о словах Баха про нейтральный статус: «Олимпийская хартия однозначно говорит о запрете дискриминации по политическим взглядам»

Президент Федерации тяжелой атлетики России ( ) отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Олимпийская хартия однозначно говорит о запрете дискриминации по политическим взглядам. Поэтому даже задавать любые вопросы подобного рода любым спортсменам из любых стран, а уж тем более ставить это условием участия в соревнованиях, – грубейшее нарушение хартии.

И неважно, кто и что думает по тому или иному политическому вопросу. У меня было всегда кредо абсолютно равного отношения ко всем спортсменам и даже шире – ко всем людям – независимо от их политических предпочтений», – сказал Агапитов.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против