Агапитов о словах Баха про нейтральный статус: «Олимпийская хартия однозначно говорит о запрете дискриминации по политическим взглядам»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах ФТАР Политика Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАРМаксим Агапитов отреагировал на слова главы Международного олимпийского комитета (МОКТомаса Баха.

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Олимпийская хартия однозначно говорит о запрете дискриминации по политическим взглядам. Поэтому даже задавать любые вопросы подобного рода любым спортсменам из любых стран, а уж тем более ставить это условием участия в соревнованиях, – грубейшее нарушение хартии.

И неважно, кто и что думает по тому или иному политическому вопросу. У меня было всегда кредо абсолютно равного отношения ко всем спортсменам и даже шире – ко всем людям – независимо от их политических предпочтений», – сказал Агапитов.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные