Сергей Карякин: «МОК гнет свою антироссийскую линию. У меня неприязнь к их политике. И под нейтральным флагом я выступать не буду»

Российский гроссмейстер прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.

«Это продолжение их (МОК) политики, они в ней последовательны. И гнут свою антироссийскую линию. Если бы это было в первый раз, то я бы удивился. А это происходит постоянно.

Удивления у меня нет, есть, безусловно, неприязнь к их политике. И под нейтральным флагом я выступать не буду. Другие? Я не могу говорить за других, это было бы неправильно и некрасиво. Мне кажется, что некоторые могут согласиться, но каждый спортсмен решает сам», – сказал Карякин.