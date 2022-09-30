Сергей Карякин: «МОК гнет свою антироссийскую линию. У меня неприязнь к их политике. И под нейтральным флагом я выступать не буду»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Бах заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом.
«Это продолжение их (МОК) политики, они в ней последовательны. И гнут свою антироссийскую линию. Если бы это было в первый раз, то я бы удивился. А это происходит постоянно.
Удивления у меня нет, есть, безусловно, неприязнь к их политике. И под нейтральным флагом я выступать не буду. Другие? Я не могу говорить за других, это было бы неправильно и некрасиво. Мне кажется, что некоторые могут согласиться, но каждый спортсмен решает сам», – сказал Карякин.