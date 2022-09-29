«Отношение к спортсменам России и Беларуси – позор. Спорт должен объединять». Олимпийский чемпион по фехтованию Миланоли выступил против санкций

Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по фехтованию, итальянец Паоло Миланоли выступил против санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси.

«Когда меня спрашивают, какая у меня национальность, говорю – спортивная. На протяжении всей карьеры я задавался вопросом, что значит спорт. Это самый мощный инструмент самовыражения, но мы несем ответственность. Но сегодня эти ценности искажены и растоптаны в угоду чьим-то интересам.

Сегодня олимпийцев и паралимпийцев лишили мечты, ради которой они трудились. Это неприемлемо, даже если некоторые продажные журналисты хотят, чтобы мы считали это правильным. Мы, спортсмены, должны быть частью единой команды.

Заветы позорно преданы. Международные спортивные институты отказались выполнять поставленную задачу. Они бросили нас. Эти институты больше не представляют нас. Они провалили свою задачу. Когда я слышу, как они говорят от моего имени, я содрогаюсь и стыжусь.

Обращаюсь к россиянам и белорусам: отношение к вашим спортсменам является позором. Мы должны быть с вами, чтобы такое не повторялось. Все итальянские спортсмены, с кем общался, согласны со мной.

Спорт должен объединять. Считаю, что все мы должны оставаться едиными, распространяя наши ценности. Мы, спортсмены, являемся самой большой нацией, мы непобедимы», – сказал Миланоли во время форума «Россия – спортивная держава» в Кемеровской области.

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