Великая об отстранении Позднякова с должности главы EFC: «Считаю, что это неэтично, учитывая, что его недавно переизбрали. Неспортивное поведение»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала решение конгресса Европейской конфедерации фехтования (EFC) досрочно лишить полномочий президента организации.

Поздняков возглавлял конфедерацию с 2016 года. В 2021 году он был единогласно переизбран на новый срок.

«Очень жаль, что еще один представитель нашей страны на международной арене был отстранен в связи с последними событиями. Я считаю, что это неэтично, учитывая, что его недавно переизбрали.

Это неспортивное поведение. Наверное, руководителям больше известны детали, но, конечно, жалко, когда мы лишаемся возможности представлять страну в международных организациях», – сказала Великая.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского». Поздняков покинет пост главы Европейской конфедерации фехтования