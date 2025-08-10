  • Спортс
  • Яна Егорян: «Сын влюбился в хореографию. Когда забирала с тренировки, сказала, что понимаю, почему ему нравится – он там «в малине»
Яна Егорян: «Сын влюбился в хореографию. Когда забирала с тренировки, сказала, что понимаю, почему ему нравится – он там «в малине»

Олимпийская чемпионка Яна Егорян рассказала, что ее сын увлекся хореографией.

Егорян – трехкратная чемпионка мира и двукратный победитель Олимпийских игр по фехтованию на саблях. Она стала мамой в 2021 году.

– Чем занимается ребенок?

– Мы попробовали разные виды спорта. Он влюбился в хореографию, он один мальчик в группе. Когда забирала с тренировки, сказала, что понимаю, почему ему нравится там – он там «в малине».

– Сценическое фехтование и спортивное отличаются?

– Конечно. У меня муж из мира кино, я смотрела за его тренировками. У нас все максимально быстро, у них же все красиво. Если ребята, которые снимаются в кино, сразились бы с нами, то мы бы не оставили им шансов, – ответила Егорян.

«Россия, это для вас!» Егорян – чемпионка мира после декрета и звездной болезни

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
