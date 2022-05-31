Депутат Свищев: «Лишение Позднякова должности президента Европейской конфедерации фехтования – очередной виток антироссийской истерии»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение конгресса Европейской конфедерации фехтования (EFC) досрочно лишить Станислава Позднякова полномочий президента организации.

«Лишение Станислава Позднякова должности президента Европейской конфедерации фехтования – очередной виток антироссийской истерии. Поздняков – большой авторитет в спортивном мире, он развивал фехтование не только в России, но и на всей планете.

Подобные решения в очередной раз ведут к развитию политизации в спорте, который многие чиновники используют в собственных целях. Уверен, что мир фехтования понес серьезную потерю, приняв подобное решение в отношении Позднякова», – сказал Свищев.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского». Поздняков покинет пост главы Европейской конфедерации фехтования