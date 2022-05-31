Депутат Свищев: «Лишение Позднякова должности президента Европейской конфедерации фехтования – очередной виток антироссийской истерии»

Теги Станислав Поздняков Дмитрий Свищев EFC Фехтование

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение конгресса Европейской конфедерации фехтования (EFC) досрочно лишить Станислава Позднякова полномочий президента организации.

«Лишение Станислава Позднякова должности президента Европейской конфедерации фехтования – очередной виток антироссийской истерии. Поздняков – большой авторитет в спортивном мире, он развивал фехтование не только в России, но и на всей планете.

Подобные решения в очередной раз ведут к развитию политизации в спорте, который многие чиновники используют в собственных целях. Уверен, что мир фехтования понес серьезную потерю, приняв подобное решение в отношении Позднякова», – сказал Свищев.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского». Поздняков покинет пост главы Европейской конфедерации фехтования

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