Олег Матыцин: «Нельзя перечеркнуть вклад Позднякова в развитие фехтования отстранением его от должности главы EFC. Такие поступки вредят самому виду спорта»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение конгресса Европейской конфедерации фехтования (EFC) досрочно лишить полномочий президента организации.

«Подобные решения руководства спортивных федераций разрушают целостность международной спортивной семьи. Представители многих видов спорта подвержены политическому влиянию, и фехтование, к сожалению, не стало исключением.

Такие поступки вредят самому виду спорта – нельзя перечеркнуть вклад Станислава Позднякова в развитие фехтования отстранением его от должности главы EFC.

Станислав Алексеевич – заслуженный спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, грамотный и уважаемый руководитель, он как никто другой понимает и разделяет ценности спорта и без сомнений будет придерживаться их в своей дальнейшей работе на посту главы Олимпийского комитета России», – сказал Матыцин.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского». Поздняков покинет пост главы Европейской конфедерации фехтования