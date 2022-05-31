«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского». Поздняков покинет пост главы Европейской конфедерации фехтования

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о досрочном прекращении полномочий в качестве президента Европейской конфедерации фехтования (EFC).

В частности, за это решение проголосовал конгресс EFC.

«Печально, что истерика в Европе привела к культуре отмены всего русского – даже в таком благородном виде спорта, как фехтование.

За очень короткий период подобным атакам подверглись куда более выдающиеся мои соотечественники, также не пожелавшие «отменить» Россию в себе.

Тем не менее я благодарен нашей большой европейской фехтовальной семье за эти непростые, но очень успешные 6 лет, в течение которых вы дважды доверили мне руководство конфедерацией.

Желаю всем спортсменам и тренерам континента крепкого сибирского здоровья и выдающихся спортивных результатов», – написал Поздняков в телеграм-канале.