Павел Колобков: «Нет сомнений, что результаты встречи Путина и Трампа скажутся на спорте. Но в контексте переговоров мы меньше всего думаем о спорте»
Колобков уверен, что результаты встречи Путина и Трампа скажутся на спорте.
15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что будут следить за событиями.
«Все-таки спорт – не самое главное в повестке предстоящей встречи. Безусловно, не только МОК, но вообще все нормальные люди будут следить за этим событием. И нет сомнений, что результаты встречи скажутся в том числе и на спорте. А вот как и когда именно, я судить не берусь. Не хотел бы гадать на кофейной гуще.
В контексте переговоров мы меньше всего думаем о спорте и очень хотим, чтобы наступила разрядка в наших отношениях», – сказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
