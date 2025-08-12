Павел Колобков: «Нет сомнений, что результаты встречи Путина и Трампа скажутся на спорте. Но в контексте переговоров мы меньше всего думаем о спорте»

Колобков уверен, что результаты встречи Путина и Трампа скажутся на спорте.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске. В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили , что будут следить за событиями.

«Все-таки спорт – не самое главное в повестке предстоящей встречи. Безусловно, не только МОК, но вообще все нормальные люди будут следить за этим событием. И нет сомнений, что результаты встречи скажутся в том числе и на спорте. А вот как и когда именно, я судить не берусь. Не хотел бы гадать на кофейной гуще.

В контексте переговоров мы меньше всего думаем о спорте и очень хотим, чтобы наступила разрядка в наших отношениях», – сказал бывший министр спорта России, олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков .