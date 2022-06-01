Софья Великая: «Олимпиада-2024 в Париже остается моей целью»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию в командных соревнованиях рассказала о планах на дальнейшую спортивную карьеру.

— У вас с активностями в и комиссии спортсменов хватает времени на спорт?

— Времени хватает. У меня индивидуальный план. Многое будет зависеть от сроков ограничений, от возможностей, которые у нас будут. Усиленно начну тренироваться с сентября. Сейчас просто поддерживаю форму, чтобы быть в тонусе. Я в олимпийском движении, и в свободное время всегда участвую в мероприятиях ОКР и мероприятиях, связанных с детско-юношеским спортом. К ситуации с международным сезоном могу относится только с юмором.

У меня же особенный путь в плане моей карьеры, моей подготовки к крупным соревнованиям. Не как у всех, не по стандарту. Поэтому я продолжаю быть оптимистом. То, что сейчас нет международных соревнования, не значит, что мы должны перестать работать. Нужно усиливать свои личные качества, чтобы мы были готовы к возвращению на международную арену.

У нас большая страна, у нас высококвалифицированные тренеры, у нас есть инфраструктура: в общем, у нас есть все, чтобы развивать себя. Вопрос в психологии — да. Тут нужно работать и тренерам, и спортсменам.

— Получается, в планах у вас августовской Спартакиады нет?

— На данный момент я не собираюсь участвовать. Но, возможно, эта ситуация изменится. Не могу говорить об этом с уверенностью. Но если говорить о моей подготовке в целом, то остается моей целью, – сказала Великая.