Порье – о прощальном поединке: «Хочу уйти красиво. Пусть это будет бой года»

Дастин Порье высказался о прощальном поединке против Макса Холлоуэя.

Поединок Порье против Макса Холлоуэя пройдет в ночь на 20 июля. Бой возглавит турнир UFC 318, который состоится в Новом Орлеане.

«Я хочу насладиться процессом, быть в моменте. Ведь это моя последняя возможность испытать все эти эмоции: мандраж перед боем, выход к октагону. В будущем ничего подобного уже не будет.

Именно поэтому мне хочется устроить настоящее шоу. Хочу уйти красиво. И пусть это будет бой года. Я готов к тому, что мне понадобятся швы», – сказал боец легкого веса UFC Дастин Порье .

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