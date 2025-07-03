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Давид Бенавидес проведет титульную защиту против Энтони Ярда

Давид Бенавидес проведет титульную защиту против Энтони Ярда.

Бой состоится в ноябре в Эр-Рияде. Об этом сообщил председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.

Давид Бенавидес (30-0) в феврале выиграл судейским решением у Давида Моррела. В апреле он получил статус полноценного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Энтони Ярд (27-3) в последний раз дрался в апреле, когда победил Линдона Артура единогласным решением судей.

Давид Бенавидес: «Не понимаю, почему Бивол не хочет по-настоящему заработать в бою со мной»

Бенавидес – о потенциальном поединке c Биволом или Бетербиевым: «Если они не будут драться со мной после победы над Смитом, то мне нечего сказать»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейха
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