Давид Бенавидес проведет титульную защиту против Энтони Ярда.

Бой состоится в ноябре в Эр-Рияде. Об этом сообщил председатель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

Давид Бенавидес (30-0) в феврале выиграл судейским решением у Давида Моррела. В апреле он получил статус полноценного чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC.

Энтони Ярд (27-3) в последний раз дрался в апреле, когда победил Линдона Артура единогласным решением судей.

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