Владимир Хрюнов: «Лебедев набьет бубен Полу в течение одного раунда. Джейк – проект сегодняшнего времени»
«Если сегодня устроить бой Джейк Пол – Денис Лебедев, то Лебедев набьет бубен этому выскочке в течение одного раунда. В сегодняшней форме. Я общался с одним из менеджеров Пола, а у него очень высокого уровня менеджерская команда, и передал ему, чтобы он выбрал место – все равно где. Хоть завтра.
И [сказал, что] Лебедев побьет Пола. Небольшая пауза, менеджер ответил: «Ну да, ты прав». Лебедев – настоящий, выкованный из железа чемпион мира. А Пол – проект сегодняшнего времени и компромиссов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Ранее WBA поместила Пола на 14 строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего в главном событии боксерского вечера в Анахайме.
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