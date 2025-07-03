IBF обязала Бивола провести защиту титула против Эйферта
IBF обязала Дмитрия Бивола провести защиту титула против Майкла Эйферта.
О решении Международной боксерской федерации (IBF) сообщает издание The Ring.
Майклу Эйферту 27 лет. В августе прошлого года он победил Карлоса Эдуардо Хименеса нокаутом во втором раунде. Его профессиональный рекорд – 13-1.
В апреле Дмитрий Бивол отказался от боя с Давидом Бенавидесом и освободил пояс чемпиона по версии WBC. Позже стало известно, что он подписал предварительный контракт на третий поединок с Артуром Бетербиевым.
Дмитрий Бивол: «После себя хотел бы оставить историю, что мальчик из небольшого городка может достичь высот»
Менеджер Дмитрия Бивола: «Верю, что после третьего боя с Бетербиевым состоится реванш с Канело»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: The Ring
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости