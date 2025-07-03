IBF обязала Бивола провести защиту титула против Эйферта

IBF обязала Дмитрия Бивола провести защиту титула против Майкла Эйферта.

О решении Международной боксерской федерации (IBF) сообщает издание The Ring.

Майклу Эйферту 27 лет. В августе прошлого года он победил Карлоса Эдуардо Хименеса нокаутом во втором раунде. Его профессиональный рекорд – 13-1.

В апреле Дмитрий Бивол отказался от боя с Давидом Бенавидесом и освободил пояс чемпиона по версии WBC. Позже стало известно, что он подписал предварительный контракт на третий поединок с Артуром Бетербиевым .

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