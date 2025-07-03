Ковингтон хочет подраться с Пимблеттом: «Он популярен, но только из-за акцента и прически»

Колби Ковингтон заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом.

«Я не завязал с боями. У меня есть незавершенные дела – правда, мне нужны только большие поединки. Думаю, бой с Пэдди Пимблеттом был бы интересным.

Он сейчас популярен – но только из-за британского акцента и своей прически под горшок. Кстати, в габаритах он меня превосходит. Этот парень гоняет много веса», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон .

Ковингтон (17-5) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда уступил Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.

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