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Ковингтон хочет подраться с Пимблеттом: «Он популярен, но только из-за акцента и прически»

Колби Ковингтон заинтересован в поединке с Пэдди Пимблеттом.

«Я не завязал с боями. У меня есть незавершенные дела – правда, мне нужны только большие поединки. Думаю, бой с Пэдди Пимблеттом был бы интересным.

Он сейчас популярен – но только из-за британского акцента и своей прически под горшок. Кстати, в габаритах он меня превосходит. Этот парень гоняет много веса», – сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон.

Ковингтон (17-5) в последний раз дрался в декабре прошлого года, когда уступил Хоакину Бакли техническим нокаутом в третьем раунде.

Шон Брэди: «Долго просил о поединке с Ковингтоном. Но в UFC отвечали: «Этот парень отстой»

Ковингтон открыт к бою со Стриклендом: «Не вижу в нем никакой опасности»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
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