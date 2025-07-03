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Умар Кремлев: «Призовой фонд ЧМ по боксу в 2028 году составит до $25 млн. Чемпион получит $1 млн»

Призовой фонд чемпионата мира по боксу в 2028 году составит до $25 млн.

«В любительском боксе призовой фонд на чемпионате мира составляет более 5 миллионов долларов, а в 2028 году он составит до 25 миллионов, чтобы чемпион получал 1 миллион.

И будем награждать 4-5‑е места тоже. При этом чемпионат мира далее будет проводиться каждые два года, а не три», – сказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Умар Кремлев: «IBA за мир во всем мире. Остальные организации боятся презентовать спорт как площадку для мира»

Умар Кремлев: «Олимпиада – уже не вершина спорта»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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