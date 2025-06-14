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Холлоуэй обещает зрелищный бой с Порье: «Если вы пытаетесь заставить кого-то посмотреть UFC, то скажите им, чтобы включили турнир 19 июля»

Макс Холлоуэй обещает зрелищный бой с Дастином Порье.

«Если вы пытаетесь заставить кого-то посмотреть UFC, то скажите им, чтобы включили турнир 19 июля, потому что у нас с Дастином будет веселый бой», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.

Напомним, поединок между Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Макса Холлоуэя
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