Холлоуэй обещает зрелищный бой с Порье: «Если вы пытаетесь заставить кого-то посмотреть UFC, то скажите им, чтобы включили турнир 19 июля»

Макс Холлоуэй обещает зрелищный бой с Дастином Порье.

«Если вы пытаетесь заставить кого-то посмотреть UFC, то скажите им, чтобы включили турнир 19 июля, потому что у нас с Дастином будет веселый бой», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Напомним, поединок между Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

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