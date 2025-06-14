Макс Холлоуэй: «Порье – отличный парень. Но я планирую помешать его планам. Он уйдет, а я останусь»

Макс Холлоуэй не планирует завершать карьеру после боя с Дастином Порье.

«У меня нет ничего к Дастину, кроме уважения. Я знаю, что он завершает карьеру. Он хочет сделать это громко, но все может закончиться довольно грустно, ведь я собираюсь выйти и победить.

Порье – чертовски отличный парень. Но я здесь для того, чтобы помешать его планам. Я буду здесь после его ухода. Все еще хочу получить бесспорный титул, поэтому должен выйти и сделать заявку», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Напомним, что поединок между Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана.

«Кто откажет мне?» Холлоуэй хочет получить титульный шанс в случае победы над Порье

Опубликован официальный постер UFC 318. Турнир возглавит бой Порье и Холлоуэя