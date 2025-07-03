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Арман Царукян: «Махачев победил бы Топурию нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне»

Арман Царукян считает, что Ислам Махачев победил бы Илию Топурию досрочно.

Напомним, что в ночь на 29 июня Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

«Как бы закончился бой, если бы Топурия подрался с Махачевым на этих выходных? Ислам бы победил, причем техническим нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне. Этих бойцов нельзя сравнивать.

Да, Топурия занял первое место в рейтинге P4P, но это произошло лишь потому, что Махачев сейчас не владеет титулом. Скоро он снова станет чемпионом – и вернет себе первую строчку», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян.

Арман Царукян: «Топурия никогда не встречался с такими борцами, как я. Отправлю его обратно в топ-15»

Топурия – о первом месте в рейтинге P4P: «Таким могут похвастаться очень немногие»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
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легкий вес (MMA)
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