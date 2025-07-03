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Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»

Илия Топурия высказался о решении Ислама Махачева сменить весовую категорию.

«Ислам принял правильное решение, поднявшись в весе. Если бы ему дали бой с Джастином Гейджи или другим претендентом, он бы остался в легком дивизионе. Но все изменилось, когда я решил подняться. Он подумал: «Не буду рисковать, отправлюсь в полусредний и постараюсь забрать еще один пояс».

Вот и все. Ислам знает, что я опасен. Он знает, что я отправлю его спать. И Хабиб Нурмагомедов это тоже понимает. Они осознают, что я побью Ислама – это единственная причина, почему они не хотят, чтобы этот бой случился», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Напомним, что в ночь на 29 июня Илия Топурия нокаутировал Чарльза Оливейру и стал чемпионом в легком весе. Бой прошел в главном событии турнира UFC 317.

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Махачев больше не лучший боец UFC. Привет от Топурии

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ Sports
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