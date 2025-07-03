Илия Топурия: «Хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. Поднимусь к нему и завоюю третий пояс»
Илия Топурия надеется, что Ислам Махачев станет чемпионом в полусреднем весе.
«В идеале я хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. В таком случае UFC может позволить мне подняться к нему и завоевать третий пояс.
Да, такое еще никому не удавалось. Но я всегда говорю: «Если кто-то уже это сделал – значит, и я смогу. Если никто не делал – я стану первым», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.
Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ Sports
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