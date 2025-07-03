  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Илия Топурия: «Хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. Поднимусь к нему и завоюю третий пояс»
3

Илия Топурия: «Хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. Поднимусь к нему и завоюю третий пояс»

Илия Топурия надеется, что Ислам Махачев станет чемпионом в полусреднем весе.

«В идеале я хочу, чтобы Махачев стал чемпионом в полусреднем весе. В таком случае UFC может позволить мне подняться к нему и завоевать третий пояс.

Да, такое еще никому не удавалось. Но я всегда говорю: «Если кто-то уже это сделал – значит, и я смогу. Если никто не делал – я стану первым», – сказал чемпион UFC в легком весе Илия Топурия.

Напомним, что в мае Ислам Махачев объявил о переходе в полусредний вес. Он подерется с чемпионом дивизиона Джеком Делла Маддаленой – дата поединка будет объявлена позже.

Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»

Санко – о гипотетическом бое Хабиба и Топурии: «Вижу сценарий, при котором Илия побеждает нокаутом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TMZ Sports
logoUFC
logoИслам Махачев
logoИлия Топурия
Джек Делла Маддалена
logoMMA
полусредний вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Арман Царукян: «Махачев победил бы Топурию нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне»
20сегодня, 09:30
Топурия – о первом месте в рейтинге P4P: «Таким могут похвастаться очень немногие»
3сегодня, 07:25
Даниэль Кормье: «Ислам справится с Топурией, но это будет один из самых сложных тестов для Махачева»
281 июля, 10:30
Главные новости
IBF обязала Бивола провести защиту титула против Эйферта
41 минуту назад
Ковингтон хочет подраться с Пимблеттом: «Он популярен, но только из-за акцента и прически»
8сегодня, 13:45
Давид Бенавидес проведет титульную защиту против Энтони Ярда
сегодня, 11:50
Умар Кремлев: «Призовой фонд ЧМ по боксу в 2028 году составит до $25 млн. Чемпион получит $1 млн»
сегодня, 11:10
Илия Топурия: «Махачев знает, что я отправлю его спать. И Хабиб это тоже понимает»
41сегодня, 10:40
Тайсон Фьюри: «Поветкин и Ковалев – лучшие российские боксеры в истории»
7сегодня, 09:45
Арман Царукян: «Махачев победил бы Топурию нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне»
20сегодня, 09:30
Фьюри анонсировал третий поединок с Усиком: «18 апреля, стадион «Уэмбли»
42сегодня, 08:20
Магомед Сулумов: «Бой с Дзюбой – интересная, но невозможная история»
сегодня, 08:15
Рой Джонс – о поражении Батыргазиева: «Пусть приходит ко мне на тренировки. Посмотрим, станет ли он лучше боксировать»
1сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49