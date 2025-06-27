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Арман Царукян хочет стать страхующим боя Дастин Порье – Макс Холлоуэй

Арман Царукян сообщил, что хочет стать страхующим боя Порье – Холлоуэй.

Арман Царукян страхует бой Илия Топурия – Чарльз Оливейра 29 июня. Сегодня он успешно прошел процедуру взвешивания. 

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. 

Царукян должен был подраться с Исламом Махачевым в январе-2025, но выбыл за день до боя из-за травмы спины.

Взвешивание UFC 317: Топурия показал вес 70,3 кг, Оливейра – 70 кг, Царукян – 70,3 кг

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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