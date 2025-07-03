Тайсон Фьюри: «Поветкин и Ковалев – лучшие российские боксеры в истории»

Тайсон Фьюри назвал лучших российских боксеров в истории.

«Российские боксеры очень хороши, очень сильные бойцы. Что касается величайших российских боксеров в истории, то есть несколько, которых можно выбрать.

Я бы назвал Сашу Поветкина и Сергея Ковалева в числе лучших российских боксеров», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Ранее Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком . По его словам, бой состоится 18 апреля на стадионе «Уэмбли».

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