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Тайсон Фьюри: «Поветкин и Ковалев – лучшие российские боксеры в истории»

Тайсон Фьюри назвал лучших российских боксеров в истории.

«Российские боксеры очень хороши, очень сильные бойцы. Что касается величайших российских боксеров в истории, то есть несколько, которых можно выбрать.

Я бы назвал Сашу Поветкина и Сергея Ковалева в числе лучших российских боксеров», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Ранее Фьюри анонсировал третий поединок с Александром Усиком. По его словам, бой состоится 18 апреля на стадионе «Уэмбли».

Тайсон Фьюри: «Могу провести бой в UFC, если они заплатят. Хочу $500 млн»

15 великих моментов в карьере Тайсона Фьюри

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoТайсон Фьюри
logoСергей Ковалев
logoАлександр Поветкин
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