«Сяду на стероиды и начну качаться». Порье рассказал, чем займется после завершения карьеры

Дастин Порье рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Это последний раз в жизни, когда я вешу 70 кг. Даю вам слово. Как только USADA перестанет стучаться ко мне в дверь, я сяду на стероиды и начну качаться.

Это правда. Моя жена говорит: «Нет, я не позволю тебе заниматься этим». Но я уже принял решение», – сказал боец легкого веса UFC Дастин Порье .

В ночь на 20 июля Порье проведет прощальный поединок против Макса Холлоуэя . Бой возглавит турнир UFC 318, который состоится в Новом Орлеане.

Порье – о прощальном поединке: «Хочу уйти красиво. Пусть это будет бой года»

Дастин Порье: «В UFC происходит смена караула. Я ухожу, Гейджи и Усман – тоже»