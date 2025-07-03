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«Сяду на стероиды и начну качаться». Порье рассказал, чем займется после завершения карьеры

Дастин Порье рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

«Это последний раз в жизни, когда я вешу 70 кг. Даю вам слово. Как только USADA перестанет стучаться ко мне в дверь, я сяду на стероиды и начну качаться.

Это правда. Моя жена говорит: «Нет, я не позволю тебе заниматься этим». Но я уже принял решение», – сказал боец легкого веса UFC Дастин Порье.

В ночь на 20 июля Порье проведет прощальный поединок против Макса Холлоуэя. Бой возглавит турнир UFC 318, который состоится в Новом Орлеане.

Порье – о прощальном поединке: «Хочу уйти красиво. Пусть это будет бой года»

Дастин Порье: «В UFC происходит смена караула. Я ухожу, Гейджи и Усман – тоже»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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