Дастин Порье может выйти на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна

Порье рассказал, что может выйти на прощальный бой в сопровождении Лил Уэйна.

«Один из парней из его окружения сказал, что он в деле. Но пока еще не точно, посмотрим. Такая вероятность есть», – сказал боец UFC Дастин Порье.

Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана. Lil Wayne, как и Порье, родился в Новом Орлеане.

Уайт – о UFC 318: «Этот турнир – для Порье. Он хотел провести последний бой в Новом Орлеане»