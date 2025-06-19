Дастин Порье может выйти на прощальный бой в сопровождении рэпера Лил Уэйна
Порье рассказал, что может выйти на прощальный бой в сопровождении Лил Уэйна.
«Один из парней из его окружения сказал, что он в деле. Но пока еще не точно, посмотрим. Такая вероятность есть», – сказал боец UFC Дастин Порье.
Поединок между Максом Холлоуэем и Дастином Порье состоится в ночь с 19 на 20 июля и возглавит UFC 318. Турнир пройдет в Новом Орлеане, штат Луизиана. Lil Wayne, как и Порье, родился в Новом Орлеане.
Уайт – о UFC 318: «Этот турнир – для Порье. Он хотел провести последний бой в Новом Орлеане»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAmania
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