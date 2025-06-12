Джонс назвал лучших бойцов в истории UFC: «Джонсон, Силва, Сен-Пьер и я»

Джон Джонс назвал четырех лучших бойцов в истории UFC.

«Это Деметриус Джонсон, Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер и я», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

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