Джонс назвал лучших бойцов в истории UFC: «Джонсон, Силва, Сен-Пьер и я»
Джон Джонс назвал четырех лучших бойцов в истории UFC.
«Это Деметриус Джонсон, Андерсон Сильва, Жорж Сен-Пьер и я», – сказал чемпион UFC Джон Джонс.
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
«Новое прозвище: бандит с поясом». Джонс показал, как увозит пояса UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: DeepCut with VicBlends
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