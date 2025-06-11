Аспиналл – об ожидании поединка с Джонсом: «В UFC много политических интриг. Не могу ничего с этим поделать»
Том Аспиналл высказался об ожидании поединка с Джоном Джонсом.
«Вся эта ситуация – безумие. Абсолютное безумие. Но в UFC много политических интриг на самом высоком уровне, поэтому я не могу ничего с этим поделать. Это просто не в моей власти», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Ранее президент UFC Дана Уайт намекнул, что поединок между Аспиналлом и Джоном Джонсом может не состояться.
Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
Том Аспиналл: «Мне не платят за анонс боев и новостей UFC. Но определенно что-то грядет»
Абдель-Азиз – Аспиналлу: «Плевать на Джонса, оставайся активным, защити временный титул. После пары защит UFC сделает тебя чемпионом»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости