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Аспиналл – об ожидании поединка с Джонсом: «В UFC много политических интриг. Не могу ничего с этим поделать»

Том Аспиналл высказался об ожидании поединка с Джоном Джонсом.

«Вся эта ситуация – безумие. Абсолютное безумие. Но в UFC много политических интриг на самом высоком уровне, поэтому я не могу ничего с этим поделать. Это просто не в моей власти», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.

Ранее президент UFC Дана Уайт намекнул, что поединок между Аспиналлом и Джоном Джонсом может не состояться.

Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Том Аспиналл: «Мне не платят за анонс боев и новостей UFC. Но определенно что-то грядет»

Абдель-Азиз – Аспиналлу: «Плевать на Джонса, оставайся активным, защити временный титул. После пары защит UFC сделает тебя чемпионом»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Red Corner MMA
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