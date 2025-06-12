Кормье – о состоянии Аскрена: «Он в больнице»
Даниэль Кормье высказался о состоянии Бена Аскрена.
«Он не дома, он в больнице в Висконсине», – написалэкс-чемпион UFC Даниэль Кормье.
Бывший боец UFC Бен Аскрен ранее был госпитализирован и находился в критическом состоянии.
40-летний Аскрен ушел из ММА в 2019 году. За карьеру он выиграл титул чемпиона One в полусреднем весе и пояс Bellator в той же категории. Также на его счету три боя в UFC. (два поражения и победа). Всего у Аскрена 19 побед и два поражения в MMA.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Даниэля Кормье
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