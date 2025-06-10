Мераб Двалишвили поднялся на второе место в рейтинге P4P. Впереди – только Махачев
Обновился рейтинг P4P после турнира UFC 316.
Чемпион в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили поднялся на второе место в списке лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий после победы в реванше над Шоном О’Мэлли.
Чемпион в полусреднем весе Джек Делла Маддалена поднялся на одну позицию, обойдя Алекса Перейру.
Мераб Двалишвили
Дрикус дю Плесси
Магомед Анкалаев
Александр Волкановски
Джек Делла Маддалена
Алекс Перейра
Алешандре Пантожа
Мераб задушил О’Мэлли приемом, для которого нет названия. Не могут выбрать даже два тренера
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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