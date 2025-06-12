Хоакин Бакли: «Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл»
Хоакин Бакли подшутил над Исламом Махачевым.
«Махачев молился Аллаху, чтобы Белал проиграл Делла Маддалене. Когда Белал проиграл, Ислам сказал: «Альхамдулиллях», – сказал боец UFC Хоакин Бакли.
Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены, который единогласным решением судей победил экс-чемпиона Белала Мухаммада.
Камару Усман подерется с Бакли 14 июня на UFC Fight Night 257.
Камару Усман: «Финиширую Бакли, затем дождусь победителя боя Махачева и Делла Маддалены»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
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