Алекс Перейра начал подготовку к следующему бою
Алекс Перейра сообщил о начале подготовки.
«Рад вернуться в тренировочный лагерь. Всегда отвечаю на звонки UFC. Скоро увидимся», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
В марте Перейра проиграл Магомеду Анкалаеву в поединке за титул чемпиона полутяжелого веса.
Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»
Опубликовал: Руслан Мороз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости