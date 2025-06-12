Алекс Перейра начал подготовку к следующему бою

Алекс Перейра сообщил о начале подготовки.

«Рад вернуться в тренировочный лагерь. Всегда отвечаю на звонки UFC. Скоро увидимся», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

В марте Перейра проиграл Магомеду Анкалаеву в поединке за титул чемпиона полутяжелого веса.

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»