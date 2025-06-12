Алджамейн Стерлинг: «Умар повторял: «Как Мераб сможет меня побить?» Его брат говорил: «Умар остановит все тейкдауны»
Алджамейн Стерлинг предупреждал Умара о бое с Мерабом.
«Умар сказал, что хочет драться с Мерабом и повторял: «Как он сможет меня побить?» А я ответил: «Брат, он не устает и проводит сотню тейкдаунов». И тогда его брат сказал: «Умар остановит все сто тейкдаунов». Я такой: «Не думаю, что вы поймете это, пока не окажетесь с ним в клетке».
После боя я сказал Умару: «Я пытался тебя предупредить». Это просто другой уровень», – сказал боец UFC Алджамейн Стерлинг.
Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в январе-2025.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости