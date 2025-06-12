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Иэн Гэрри: «Белал проиграл Джеку из-за эго, он должен был валить его»

Иэн Гэрри высказался о поражении Мухаммада в поединке с Делла Маддаленой.

«Белал проиграл Джеку из-за эго, он должен был валить его», – сказал боец UFC Иэн Гэрри.

Белал Мухаммад проиграл Джеку Делла Маддалене в главном событии UFC 315. Большую часть поединка Мухаммад провел в стойке.

Гэрри – о возможном бое с Махачевым: «Больше всего на свете я хочу выйти в октагон и победить лидера P4P»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Иэна Гэрри
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Джек Делла Маддалена
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