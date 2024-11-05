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«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде

Дмитрий Васильев раскритиковал допуск Иман Хелиф к женскому турниру на Олимпиаде.

По информации французского журналиста Джаффара Айта Аудиа, медицинское заключение показало мужские половые признаки у олимпийской чемпионки по боксу Хелиф.

«Ученые давно все доказали, с этим ничего не сделать. Все эти попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Более того, это закончится уничтожением женского спорта такими темпами.

Правда, у нас есть один выдающийся деятель под названием Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета – Спортс’‘), который как-то на пресс-конференции просил объяснить ему, чем женщина отличается от мужчины. И он реально это говорит. Либо ему надо к психиатру обратиться, который бы ему раскрыл секрет этой разницы.

И вот такие горе-руководители возглавляют олимпийское движение. А потом из-за этого мы видим, как мужчина избивает женщину на ринге. Это просто безобразие, я даже такого представить себе не мог», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Также он отметил, что Хелиф нужно лишить олимпийской победы.

«Конечно, надо отобрать золото. Если правила написаны только против русских и для всех остальных, тогда, конечно, не должны ничего отбирать. А так, обязаны наказать и передать золото другим женщинам. Хотя тут уже в целом ситуация несправедливая, потому что этот боксер с первых раундов выбивал из борьбы потенциальных победителей и призеров Олимпийских игр.

Сейчас сложно угадать, какие были бы расклады. Отобрать точно надо, а вот передавать кому-то – уже другой вопрос. Было изначально понятно, что это мужчина. Какие бы препараты он ни принимал, женские гормоны, клетка сформирована на мужском уровне.

Если бы это касалось русских, точно отобрали бы. Даже если это было бы несправедливо. А если речь о другой стране, вполне можно рассмотреть вопрос по-другому. Закон не един для весь, а избирательный. Одним можно все, а другим – ничего», – сказал Васильев.

Микропенис, отсутствие матки и наличие яичек. Боксерша Иман Хелиф – все-таки мужчина или это вброс?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
logoТомас Бах
logoДмитрий Васильев
logoИман Хелиф
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