Кайо Борральо написал о смерти Бена Аскрена, а потом извинился: «Извиняюсь перед ним и его семьей»
Кайо Борральо извинился перед семьей Бена Аскрена.
Боец UFC Кайо Борральо сегодня написал о смерти Бена Аскрена: «Покойся с миром, молюсь за твою семью».
Информация о смерти не подтвердилась, а Даниэль Кормье рассказал, что Аскрен вернулся домой.
«Ребята, я ошибся. Я прочитал пост Мэйси Барбер с фотографиями в черно-белом цвете и на минуту подумал, что Бена больше нет… Я хочу извиниться перед его семьей и перед ним самим. Я рад, что это было недоразумение. Слава Богу, я ошибался, желаю ему скорейшего выздоровления», – написал позже Борральо.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Кайо Борральо
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