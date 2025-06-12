Кайо Борральо написал о смерти Бена Аскрена, а потом извинился: «Извиняюсь перед ним и его семьей»

Кайо Борральо извинился перед семьей Бена Аскрена.

Боец UFC Кайо Борральо сегодня написал о смерти Бена Аскрена : «Покойся с миром, молюсь за твою семью».

Информация о смерти не подтвердилась, а Даниэль Кормье рассказал , что Аскрен вернулся домой.

«Ребята, я ошибся. Я прочитал пост Мэйси Барбер с фотографиями в черно-белом цвете и на минуту подумал, что Бена больше нет… Я хочу извиниться перед его семьей и перед ним самим. Я рад, что это было недоразумение. Слава Богу, я ошибался, желаю ему скорейшего выздоровления», – написал позже Борральо.