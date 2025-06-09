«Новое прозвище: бандит с поясом». Джонс показал, как увозит пояса UFC
Джон Джонс показал в соцсетях, как увозит пояса UFC.
«Новое прозвище: бандит с поясом», – написал чемпион промоушена в тяжелом весе Джонс.
Ранее Джонс сказал, что его нельзя лишить чемпионского титула, но он может отдать пояс добровольно.
Напомним, Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джона Джонса
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