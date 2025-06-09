«Новое прозвище: бандит с поясом». Джонс показал, как увозит пояса UFC

Джон Джонс показал в соцсетях, как увозит пояса UFC.

«Новое прозвище: бандит с поясом», – написал чемпион промоушена в тяжелом весе Джонс .

Ранее Джонс сказал, что его нельзя лишить чемпионского титула, но он может отдать пояс добровольно.

Напомним, Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана . С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Джонс поздравил Двалишвили с 13-й подряд победой в UFC: «Как ты себя чувствуешь, чемпион? Ничего не болит?»

Уайт – о Джонсе: «Если Джон не хочет драться, то мы не сможем его заставить»