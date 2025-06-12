Том Аспиналл: «Люди считают мои слова шуткой, но это правда – Джон Джонс завершил карьеру»

Том Аспиналл заявил, что Джон Джонс завершил карьеру.

«Люди считают мои слова шуткой, но это правда – Джон Джонс завершил карьеру. Я не тот, кто будет устраивать какие-то медийные шоу. То, что я говорю, – правда. Это будет объявлено ​​скоро», – сказал временный чемпион UFC Том Аспиналл.

Джон Джонс завоевал пояс чемпиона UFC в тяжелом весе в марте-2023, победив Сирила Гана. С тех пор он провел одну титульную защиту – против Стипе Миочича в ноябре прошлого года.

Аспиналл – Джонсу: «Говорил же, что я не мудак. Рад, что ты наслаждаешься выходом на пенсию»