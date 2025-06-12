Марио Баутиста: «Умар поднялся на два места в рейтинге, а я – на одно. Это безумие, у меня серия из восьми побед»

Марио Баутиста раскритиковал рейтинг UFC.

«Сэндхаген будет драться за титул. Каким-то образом Умар поднялся на два места, а я – на одно, что безумно, ведь у меня серия из восьми побед. Это третья по длительности серия в истории легчайшего дивизиона UFC и вторая – среди активных бойцов.

Впереди меня только Мераб, а я сижу на девятом месте. Все это странно. Не думаю, что на вершину выводят победы.

Я определенно хочу бой с кем-то из топ-5. Я хочу бой с Умаром», – сказал боец UFC Марио Баутиста.

Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в январе-2025.

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