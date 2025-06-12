Марио Баутиста: «Умар поднялся на два места в рейтинге, а я – на одно. Это безумие, у меня серия из восьми побед»
Марио Баутиста раскритиковал рейтинг UFC.
«Сэндхаген будет драться за титул. Каким-то образом Умар поднялся на два места, а я – на одно, что безумно, ведь у меня серия из восьми побед. Это третья по длительности серия в истории легчайшего дивизиона UFC и вторая – среди активных бойцов.
Впереди меня только Мераб, а я сижу на девятом месте. Все это странно. Не думаю, что на вершину выводят победы.
Я определенно хочу бой с кем-то из топ-5. Я хочу бой с Умаром», – сказал боец UFC Марио Баутиста.
Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в январе-2025.
Алджамейн Стерлинг: «Умар повторял: «Как Мераб сможет меня побить?» Его брат говорил: «Умар остановит все тейкдауны»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Middle Easy
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