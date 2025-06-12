Джаред Каннонир и Майкл Пейдж подерутся 17 августа на UFC 319
Бой в среднем весе между Каннониром и Пейджем пройдет на UFC 319.
Джаред Каннонир и Майкл Пейдж проведут бой 17 августа в Чикаго (США). В главном бою вечера подерутся Хамзат Чимаев и Дрикус дю Плесси.
В последнем бою на UFC Fight Night 251 в феврале Каннонир победил техническим нокаутом бразильца Грегори Родригеса.
Пейдж победил Шару Буллета единогласным решением судей на UFC Fight Night 250 в феврале.
Пейдж – о следующем сопернике: «С Усманом мог бы получиться хороший бой. Еще почему-то хочу ударить Ковингтона по лицу»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Realkevink
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