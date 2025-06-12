Тренер Мераба Двалишвили: «Умару нужно выиграть еще один-два боя, тогда он вернется в число претендентов»
Тренер Мераба Двалишвили считает, что Умар Нурмагомедов не заслуживает реванша.
«Дана Уайт говорил про Умара Нурмагомедова? Он не был чемпионом, ему нужно выиграть еще один-два боя, после чего его можно будет вернуть в число претендентов», – сказал тренер Двалишвили Джон Вуд.
Умар Нурмагомедов проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей в январе-2025.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MiddleEasy
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